Meta почала блокувати російських пропагандистів та рашистські ЗМІ, щоб уникнули поширення пропаганди Росії. Марк Цукерберг, який володіє Meta, відреагував на заклик міністра цифрової трансформації та дозволив блокування ворожих пропагандистів.

У Мінцифрі повідомили, що блокування вже почалося. Щоб проросійські пропагандисти не мали можливості обманювати людей, Михайло Федоров звернувся до мільярдера та власника компанії Meta Марка Цукерберга.

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Чекати на відповідь не довелося довго – Цукерберг швидко відреагував на прохання блокувати росіян у Facebook та Instagram.

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Meta блокує російську пропаганду

Днями Михайло Федоров звернувся до Марка Цукерберга, щоб він заблокував для росіян Facebook та Instagram.

Перші кроки в дії! Meta почала блокувати російських пропагандистів та ЗМІ.

Як?

Створили центр спеціальних операцій, у якому експерти цілодобово стежать і реагують на проблеми в режимі реального часу.

Додали нові функції безпеки в Україні: наприклад, можливість закрити свій профіль у Facebook.

Додають примітки на російські державні ЗМІ та забороняють їх рекламу та монетизацію.

Розширили можливості фактчекерів для перевірки інформації українською та російською мовами. А також додатково фінансуватимуть українських партнерів, які займаються перевіркою фактів.

Тимчасово усунули можливість переглядати та шукати списки друзів в Україні, щоб захистити наших користувачів.

У WhatsApp додали функцію «‎Перегляд один раз» для фото або відео, які зникатимуть після перегляду. А також «‎Режим зникнення» для автоматичного видалення всіх нових чатів через 24 години. Це захистить інформацію в разі втрати телефону.

Попереджають, коли користувачі намагаються поділитися зображеннями, пов’язаними з війною, яким більше, ніж рік.

Сповіщають, коли користувачі намагаються підключитися до сторінки Facebook, групи або облікового запису Instagram, які неодноразово поширювали фейки.

Також сторінки, групи, акаунти та домени Facebook, які поширюватимуть брехню, будуть видалятися з рекомендованих та потрапляти в тіньовий бан, щоб його бачило менше людей.

Дякуємо за підтримку! Кожен крок важливий у протидії цьому кривавому військовому нападу на Україну.

Разом до перемоги!