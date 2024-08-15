Є декілька цілей: військовий експерт припустив, яка мета заходу у Курську область

Сили оборони зайшли на територію Курської та частину Бєлгородської областей. Українські військові поступово просуваються вглиб російських територій, захоплюючи населені пункти. Одним із завдань операції, ймовірно, є послаблення окупаційних військ поблизу українського кордону.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що росіяни мали план наступу на Харківському та Сумському напрямках. Реалізація першого видалась не успішною, тому противник почав концентрувати свої сили в районі Суджи, щоб, можливо, атакувати Сумщину.

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Цілі ЗСУ

На думку Ігоря Романенка, українське командування вирішило проявити активність, щоб не допустити втілення задуму Росії щодо нового наступу на українські території.

Ціллю ЗСУ також є змусити росіян перекидати на оборону Курщини свої військові потужності з районів, де ведуться активні бойові дії. Мовиться про Херсонський, Харківський та Запорізький напрямки.

Окрім воєнних цілей є і міжнародний ефект від таких дій (Сил оборони – 24 Канал). Наступ на Курщині був несподіваний для наших союзників та ворога. В умовах інформаційної війни морально-психологічний стан у своїх громадян, громадян противника та союзників є виграшним під час тих дій, які відбуваються зараз,

– зауважив він.

Вчасна оборона

Військовий експерт наголосив, що українським військовим важливо визначити потенціал ворога, який він уже нарощує, щоб вчасно сформувати стійку оборону, аби й надалі продовжувати ведення активних дій на території Росії.

Маю надію, що наше військово-політичне керівництво своєчасно відреагує на зміну ситуації та перейде до іншого виду бойових дій,

– сказав Романенко.