Мета Росії зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, – Подоляк

Радник ОП вважає, що мета Росії очевидна. Держава-агресор прагне підняти паніку серед мирного населення.

Окупанти прагнуть також вбивати людей і нищити інфраструктуру. Про це Подоляк заявив 1 березня.

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Хоч Росія нещадно обстрілює українські міста, вбиває мирне населення – Україна гідно б'ється.

Маски остаточно знято. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури. Україна гідно б'ється,

– пише радник ОП.

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