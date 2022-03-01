Мета Росії зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, – Подоляк
1 березня 2022 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:Михайло Подоляк
Радник ОП вважає, що мета Росії очевидна. Держава-агресор прагне підняти паніку серед мирного населення.
Окупанти прагнуть також вбивати людей і нищити інфраструктуру. Про це Подоляк заявив 1 березня.
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Хоч Росія нещадно обстрілює українські міста, вбиває мирне населення – Україна гідно б'ється.
Маски остаточно знято. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури. Україна гідно б'ється,
– пише радник ОП.
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