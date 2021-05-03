Мета України – визнати Росію державою, яка фінансує тероризм, – МЗС

Станом на 2021 рік однією з ключових цілей України є довести, що Росія – держава, яка спонсорує тероризм. Важливий проміжний результат українська сторона вже отримала.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що Україна стала першою країною, яка подала позов на Росію до Міжнародного Суду ООН у межах Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму.

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За словами Єніна, Міжнародний суд ООН встановив юрисдикцію у цій справі.

Він визнав, що ті факти, які ми навели, дійсно є, і у межах зібраних нами доказів ми можемо говорити про порушення російською стороною Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму. Це ще не остаточна перемога, але дуже значний крок до неї,

– наголосив Єнін.

Посадовець наголосив, що якщо суд визнає Росію спонсором тероризму, їй загрожують ті санкції, які діють щодо Ірану та низки інших держав. Тоді це суттєво збільшить ціну, яку Росія заплатить за свою агресію у бік України.

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