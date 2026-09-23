По-перше, йдеться максимальне уповільнення темпів сповзання найвеличнішого лідера сучасності до давно омріяних ним обійм свого російського коханця (шляхом регулярного публічного примусового витягування з нього перед телекамерами і іншими світовими лідерами відповідних слів). Про це пише Андрій Клименко.

По-друге, метою зустрічі було тихе збереження в тіні цього політичного сценічно-психологічного дійства ексклюзивних видів військової і військово-промислової взаємодії. Іншими словами: не дати зробити США союзником Росії, до чого давно прагне їхній теперішній – той, що з IQ більшим за Рузвельта з Лінкольном.

Лідери західного світу з Україною

Тих же цілей, що й ми, намагаються досягти лідери "коаліції охочих", яки тим часом розгортають свої військові та військово-промислові ресурси.

Тобто всі слова, що при цьому говоряться вже як мантри – про перемовини з кимось, про припинення чогось, про вікно кудись, яке відкриється колись, тощо – це словесний реквізит цієї віртуозної гри, яка отримає дуже високу оцінку в світовій історії.

Ні ми ж, ні ЄС, ні Британія з Канадою не можемо дати тому самому, з унікальним IQ, жодного приводу обвинуватити нас з друзями в тому, що ми не хочемо миру. Ми ж з друзями і насправді хочемо миру... після перемоги над найбільшим злом 21 століття.

І коли весь світовий ефір найближчих днів буде за...повнений "аналітикою" і "аналітиками" на ці теми – не переймайтеся. Це вивільняє час від тупого гортання пустих переливань в інтернетах для більш важливих реальних дій задля перемоги над ворогом.