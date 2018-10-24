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      Металургія та аграрії – основні експортні галузі, що забезпечують Україну валютною виручкою

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      Основні експортні галузі
      Основні експортні галузі / obozrevatel.com

      Основою економіки України є металургія, аграрна промисловість, енергетика і машинобудування.

      Така дані згідно з рейтингом, який опублікований у виданні "БизнесЦензор".

      При цьому, основними експортними галузями, які забезпечують Україну валютною виручкою, що прямо впливає на втримання курсу гривні, є металургія та агропромисловий комплекс.

      Від гірничо-металургійного комплексу до ТОП-10 найбільших холдингів увійшли (в рейтинг видання, – ред.) три компанії, агропромислового – п'ять. Від енергетики і машинобудування – по одній компанії.

      "Перше місце посів металургійний холдинг "Метінвест"… на третьому місці опинився гірничо-металургійний гігант "Арселор Міттал Кривий Ріг", – повідомляє видання.

      Серед аграрних компаній зазначені: "Кернел" – найбільший виробник олії у світі і "Нібулон" – класичний приклад сировинної компанії в Україні. Компанія інвестує в інфраструктуру для вивезення зернових на експорт.

      "Сукупний дохід десяти холдингів 2017 становив 660 млрд грн, або 22% від номінального валового внутрішнього продукту України. На цих підприємствах працює сотні тисяч українців", – пише видання.

      "Ми порівнювали доходи компаній за останні три роки. Майже у всіх вони виросли. І причина не тільки в девальвації гривні, але і в нарощуванні обсягів виробництва компаніями і відновлення економіки після кризи", – повідомляє "БизнесЦензор".

      Теги: металургія Експорт Агро 24
      Джерело: 24 Канал
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