У другому півріччі 2021 року спостерігається цінова стабілізація по більшості позицій сталевого переділу. Інерційно все ще рухаються вгору ціни на залізорудну сировину (ЗРС) і коксівне вугілля, тоді як котирування на заготовку, сляби, катанку, схоже, досягли своїх піків в травні-червні і тепер спробують якомога довше протриматися на цьому високому плато.

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Національний банк України в своєму свіжому інфляційному звіті (за липень 2021 року) передбачає, що до кінця року усереднені ціни на сталь опустяться до рівня 600 доларів за тонну, тоді як зараз він вище 700 доларів за тонну.

ДП "Укрпромзовнішекспертиза" констатує, що на початок серпня ціни знизилися практично на всіх регіональних ринках сталеливарної сировини. Наприклад, в Азії котирування передільного чавуну знаходяться в діапазоні 580 - 590 доларів за тонну CIF. Ціни просіли під впливом зниження котирувань сталевого брухту і високих запасів чавуну на складах у імпортерів, а також ослаблення попиту на плоский прокат.

На думку аналітика "Укрпромзовнекспертизи" Юрія Добровольського, очікується подальше зниження вартості чавуну і брухту, а також млявий попит на готовий прокат, проте, не варто чекати істотного здешевлення.

Варто відзначити, що раніше аналітики Bank of America попередили, що в другій половині 2021 року ціни на сталь почнуть різко знижуватися. Більш того, в банку ситуацію, яка склалася на ринку сталі, називають "бульбашкою, що може лопнути в будь-який момент". Своєю чергою в FocusEconomics прогнозують, що ціни на сталь в Європі і США вже до кінця поточного року знизяться на 18,5%.