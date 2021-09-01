Во втором полугодии 2021 года наблюдается стабилизация цен по большинству позиций стального передела. Инерционно все еще двигаются вверх цены на железорудное сырье (ЖРС) и коксующийся уголь, тогда как котировки на заготовку, слябы, катанку, похоже, достигли своих пиков в мае-июне и теперь попытаются как можно дольше продержаться на этом высоком плато.

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Национальный банк Украины в своем свежем инфляционном отчете (за июль 2021 года) предусматривает, что к концу года усредненные цены на сталь опустятся до уровня 600 долларов за тонну, тогда как сейчас он выше 700 долларов за тонну.

ГП "Укрпромвнешэкспертиза" констатирует, что на начало августа цены снизились практически на всех региональных рынках сталелитейного сырья. Например, в Азии котировки передельного чугуна находятся в диапазоне 580 – 590 долларов за тонну CIF. Цены просели под влиянием снижения котировок стального лома и высоких запасов чугуна на складах у импортеров, а также ослабления спроса на плоский прокат.

По мнению аналитика "Укрпромвнешэкспертиза" Юрия Добровольского, ожидается дальнейшее снижение стоимости чугуна и лома, а также вялый спрос на готовый прокат, однако, не стоит ожидать существенного удешевления.

Стоит отметить, что ранее аналитики Bank of America предупредили, что во второй половине 2021 года цены на сталь начнут резко снижаться. Более того, в банке ситуацию, сложившуюся на рынке стали, называют "пузырем, который может лопнуть в любой момент". В свою очередь в FocusEconomics прогнозируют, что цены на сталь в Европе и США уже к концу текущего года снизятся на 18,5%.