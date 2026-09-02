Похолодання та дощі оманливі: синоптики пояснили, чи прийшла вже в Україну метеорологічна осінь

Перші дні вересня не принесуть різкої зміни погоди. Попри локальні дощі та деяке зниження температури, підстав говорити про настання метеорологічної осені поки немає.

Про це розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Чи прийшла вже метеорологічна осінь в Україну?

Метеорологічна осінь в Україні поки не настала. За словами синоптика, нинішню погоду ще можна вважати літньою, а про перехід до нового сезону говорити зарано.

Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть різні баричні утворення. Зокрема, територію країни із заходу на схід перетинатиме холодний атмосферний фронт, через що в окремих областях пройдуть дощі.

Зокрема, 2 вересня опади можливі місцями у центральних областях та на Сумщині. На решті території істотних опадів не прогнозують.

У четвер, 3 вересня, Україною проходитиме ще один атмосферний фронт. Він зумовить локальні короткочасні дощі та грози, зокрема на Прикарпатті й Закарпатті, а вдень опади можливі у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Температура повітря залишатиметься досить високою. У середу вдень очікується +21...+26 градусів, тоді як у південних та південно-східних областях, де опадів не буде, повітря прогріється до +25...+30 градусів.

Похолодання та періодичні дощі ще не означають початку метеорологічної осені. Синоптики продовжать стежити за температурними показниками найближчого періоду.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків наприкінці тижня погода в Україні стане більш нестійкою. У п'ятницю дощі з грозами пройдуть місцями на заході та півночі, а вже в суботу опади охоплять більшість областей, подекуди можливі град і шквали до 15 – 20 метрів за секунду. У неділю дощі змістяться на північ та схід, а температура вночі знизиться до +8…+13 градусів.