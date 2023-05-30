Метінвест Ахметова став лідером серед приватних компаній за донатами на оборону України
Джерело:NV
З 24 лютого 2022 року пожертви Метінвест Ріната Ахметова досягли позначки в 3,3 мільярда гривень. Паралельно Група реалізовує низку гуманітарних ініціатив.
Інформацію про донати на оборону України від приватних компаній за рік повномасштабної війни опублікувало видання NV. Як вираховувався рейтинг та які приватні компанії увійшли у топ, розповідаємо далі.
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Які приватні компанії найактивніше донатять в умовах війни
Найбільш щедрим донатором на ЗСУ серед приватних компаній став Метінвест Ріната Ахметова, чиї пожертви становлять 3,3 мільярда гривень. Поруч у списку опинилися:
- Roshen із загальною сумою 1,8 мільярда гривень,
- Vodafone – 1,3 мільярда гривень,
- Кернел – 1,1 мільярда гривень.
Як рахувався рейтинг
Видання NV надіслало запит у 50 найбільших за обігом приватних компаній України, а також у 10 найбільших IT-компаній, із запитанням: скільки коштів вони спрямували на ЗСУ та гуманітарні цілі, пов’язані з війною? Відповідь надали 47 компаній, решта вирішили не розкривати таку інформацію, посилаючись на конфіденційність та безпеку. Разом ці компанії задонатили на більш ніж 17 мільярди гривень.
Інші ініціативи Метінвест
Група Метінвест активно допомагає не лише донатами. Зокрема:
- за перші 11 місяців вторгнення компанія передала на потреби армії понад 100 капсул, 25 000 касок і 150 000 бронежилетів з власної броньованої сталі;
- як соціально відповідальний бізнес компанія спрямувала на реалізацію проєкту реконструкції будинку у Запоріжжі 50 мільйонів гривень;
- Група реалізовує гуманітарну ініціативу "Рятуємо життя". В рамках проєкту близько 500 тисяч людей отримали товари першої потреби, а лікарні Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки та Кам'янського — медикаменти та обладнання майже на 250 000 євро;
- спільно з Protez Hub Метінвест ініціював процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 47 людей, котрі перенесли ампутації кінцівок, із них 12 уже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.