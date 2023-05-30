Метінвест Ахметова став лідером серед приватних компаній за донатами на оборону України

З 24 лютого 2022 року пожертви Метінвест Ріната Ахметова досягли позначки в 3,3 мільярда гривень. Паралельно Група реалізовує низку гуманітарних ініціатив.

Інформацію про донати на оборону України від приватних компаній за рік повномасштабної війни опублікувало видання NV. Як вираховувався рейтинг та які приватні компанії увійшли у топ, розповідаємо далі.

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Які приватні компанії найактивніше донатять в умовах війни

Найбільш щедрим донатором на ЗСУ серед приватних компаній став Метінвест Ріната Ахметова, чиї пожертви становлять 3,3 мільярда гривень. Поруч у списку опинилися:

Roshen із загальною сумою 1,8 мільярда гривень,

Vodafone – 1,3 мільярда гривень,

Кернел – 1,1 мільярда гривень.

Як рахувався рейтинг

Видання NV надіслало запит у 50 найбільших за обігом приватних компаній України, а також у 10 найбільших IT-компаній, із запитанням: скільки коштів вони спрямували на ЗСУ та гуманітарні цілі, пов’язані з війною? Відповідь надали 47 компаній, решта вирішили не розкривати таку інформацію, посилаючись на конфіденційність та безпеку. Разом ці компанії задонатили на більш ніж 17 мільярди гривень.

Інші ініціативи Метінвест

Група Метінвест активно допомагає не лише донатами. Зокрема: