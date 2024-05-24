У метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира
Джерело:Поліція Києва
У Києві поліцейські затримали зловмисника. Він напав з ножем на пасажирів метро.
У четвер ввечері, 23 травня, у метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира. Його затримали.
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Чоловік не зміг пояснити свої дії
У поліції столиці розповіли, що подія відбулася ввечері на станції метро "Вокзальна" в вагоні потягу. Відомо, що нетверезий правопорушник чіплявся до інших громадян з нецензурною лайкою, та почав бійку, коли його намагались зупинити.
Під час конфлікту зловмисник дістав складний ніж та завдав 24-річному хлопцю не проникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли вийти на станції й викликали поліцейських та медиків.
Поліцейські затримали зловмисника на станції метро "Шулявська". 29-річний чоловік не зміг пояснити свої дії.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
У Дніпрі чоловік бив жінок просто серед вулиці
- У мережі його вже охрестили неадекватом. На відео з камер спостереження помітно, що напад не був спровокований. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький відреагував на інцидент.
- Судячи з одягу та пакету в руках, чоловік скоїв ці напади протягом дня. У телеграм-каналі "Дніпро оперативний" навели дані, що він побив трьох жінок за десять хвилин.
- Це сталося біля театру опери та балету в Дніпрі 21 травня близько 16 години.