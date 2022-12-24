У Києві під колеса потяга потрапила людина: рух метро на червоній гілці змінили
24 грудня 2022, 17:38Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У суботу, 24 грудня, у столиці людина потрапила під колеса метро. Поїзди червоної гілки метро курсуватимуть за іншим маршрутом.
Інцидент трапився на станції "Лісова". Там пасажир потрапив під колеса потяга.
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Як курсуватимуть поїзди
Рух поїздів червоною лінією метро наразі відбувається від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".
На місці події працюють медики та правоохоронці. У КМДА зазначають, що наразі спеціалісти проводять необхідну роботу, аби витягнути людину з-під потяга.
Про зміни та відновлення руху поїздів повідомлять додатково.
У Києві відкрили станції, які були закриті з початку війни
- 20 грудня у столиці відкрили дві станції метрополітену, які були закриті від початку повномасштабного вторгнення Росії – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".
- Проте, станція "Хрещатик" поки працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик. Вестибюлі з виходами до вулиць Інститутської та Городецького залишаються зачиненими.
- Працюватимуть станції у такому графіку: "Хрещатик" із 5:40 до 21:35; "Майдан Незалежності" із 5:38 до 21:38. Наразі залишаються зачиненими дві станції червоної лінії це – "Дніпро" та "Гідропарк".