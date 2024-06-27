У метро Києва людина потрапила під потяг: частина станцій зачинена на вхід

На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце викликали медиків і поліцію.

У якому стані перебуває потерпілий поки що невідомо.

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Що відомо про трагедію

Нещасний випадок трапився зранку 27 червня. У ДСНС повідомили, що чоловіку затисло ноги.

Наразі рятувальники деблокують людину й намагаються дістати її з-під потяга.

27 червня о 10:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під прибуваючий потяг на станції метро "Університет" потрапила людина. Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга, знаходився чоловік із затиснутими ногами,

– повідомили в ДСНС Києва.

Фото з місця події від ДСНС:

Частина станцій зачинені для пасажирів

Одразу після нещасного випадку на червоній лінії станції метро "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна" зачинили на вхід для пасажирів.

Згодом пересадочний вузол "Театральна" – "Золоті ворота" відновив роботу.

Наразі організовано човниковий рух "червоною" лінією метро від станції "Шулявська" до "Театральної",

– повідомили в КМДА.

Поїзди повз станцію "Університет" слідують без зупинки.