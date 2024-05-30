У київському метро збільшать інтервали руху поїздів через дефіцит співробітників

У КП "Київський метрополітен" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Це вплине на графіки руху електропоїздів у підземці.

У метро Києва збільшать інтервали між поїздами, навіть в пікові години.

Дивіться також КП "Київський метрополітен" продовжить будувати метро в бік житлового масиву Виноградар

Новий графік: як курсуватиме метро в Києві

З огляду на поточну кадрову ситуацію, найближчим часом у київському метро змінять графіки руху поїздів на всіх лініях підземки.

Інтервали між поїздами збільшать орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Нагадаємо, що підземні станції столичної метро є спорудами подвійного призначення та використовуються цілодобово як укриття під час повітряних тривог для десятків тисяч киян і гостей столиці. Для надійної та безперебійної роботи складного комплексу інженерних мереж і конструкцій працюють сотні висококваліфікованих фахівців, оперативно замінити яких немає змоги,

– заявили у КП "Київський метрополітен".

У метро Києва гостро не вистачає робітників

Зараз КП "Київський метрополітен" переживає гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема, не вистачає:

машиністів електропоїздів – 83 вакансії,

електромеханіків – 48 вакансій,

токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161 вакансія.

Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується,

– повідомили на підприємстві.

У "Київський метрополітен" зазначили, що постійно проводять посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацюють із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості.

Проте метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. До прикладу, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше ніж 12 місяців.

Вакансії у КП "Київський метрополітен" можна знайти