У метро Києва пасажирка потрапила під поїзд, зачиняли низку станцій "синьої" лінії

У Києві на станції "Контрактова площа" жінка потрапила під потяг у четвер, 3 квітня. Через це частину станцій зачиняли на вхід для пасажирів, наразі рух відновлено.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Що відомо про інцидент

Оновлено. Рух поїздів "синьої" лінії метро відновлено у звичайному режимі. Усі станції працюють на вхід та вихід для пасажирів. Пасажир живий. Обставини випадку з'ясовують правоохоронні органи.

За даними столичної влади, станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" зачиняли на вхід для пасажирів. Рух поїздів на лінії організовували від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців. Про зміни та відновлення руху повідомимо додатково,

– ідеться у повідомленні КМДА.

Жінка потрапила під поїзд у столичному метро: дивіться відео

До слова, минулого місяця на станції київського метро "Вирлиця" пасажир потрапив під потяг. Пізніше стало відомо, що людина загинула. Тоді повідомляли, що він порушив правила користування метрополітеном і несанкціоновано пройшов у тунель під час руху поїздів.