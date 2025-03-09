На "Вирлиці" пасажир потрапив під поїзд: у Києві зачинили 3 станції метро

На станції київського метро "Вирлиця" пасажир потрапив під потяг. Тимчасово зачинилися три станції.

Станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" закриті на вхід для пасажирів, передає 24 Канал із посиланням на КМДА.

Дивіться також У метро Києва стався колапс, людей не пускали до деяких станцій: у чому причина

Що відомо

Рух поїздів "зеленої лінії" організовано між станціями "Сирець" і "Харківська".

Влада пояснила, що тимчасові обмеження пов'язані з інцидентом, який трапив на станції "Вирлиця". Там пасажир потрапив під поїзд.

"На місце прямують всі необхідні служби. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково", – заявили у КМДА.

До слова, 9 березня на станції метро "Святошин" чоловік опинився на коліях. Для його безпечного підняття з рейок довелося тимчасово знеструмити контактну рейку.

Чоловіка витягли на платформу до прибуття потяга та передали правоохоронцям. Причина його перебування на коліях наразі невідома.