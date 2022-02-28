Метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди

Графік роботи метро може оперативно змінюватися за необхідності. Орієнтовний інтервал руху – 40 хвилин.

Про це повідомляють в офіційному телеграм-каналі КМДА.

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Водночас станції метро також продовжують працювати як укриття.

Як курсує київське метро

Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Університет"

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір".

Не виходьте на вулицю і не пересувайтеся містом без нагальної потреби.

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