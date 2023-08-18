Що буде з Межигір'ям: Зеленський підписав закон, що вирішить долю ексрезиденції Януковича

Володимир Зеленський 18 серпня підписав закон, який визначить подальшу долю колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича. Мовиться про славнозвісний комплекс у Межигір'ї в Київській області.

Тепер там створять парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва. Він буде мати загальнодержавне значення.

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У Межигір'ї створять парк-пам'ятку

Цей документ передбачає створення пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення для охорони зразків паркового будівництва і природи. Наразі після підпису Володимир Зеленський повернув цей закон до парламенту.

На сайті Верховної Ради зазначили, що цей законопроєкт внесли ще 5 червня 2023 року. Прийняли його вже 17 липня того ж року. Згідно з ним у Межигір'ї розташовані об'єкти, які становлять інтерес для безпекової складової в умовах воєнного стану.

Зараз на території урядової резиденції "Межигір'я" здійснюється проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, кошти за відвідування не сплачуються до державного бюджету, що в умовах воєнного стану та значного бюджетного дефіциту є неприпустимим, тому зазначене питання потребує нагального врегулювання,

– мовиться у пояснювальній записці Верховної Ради.

Там також сказали, що наукові та еколого-освітні підрозділи парку відіграватимуть ключову роль у підвищенні екологічної свідомості місцевого населення та молоді. Як зазначено в документі, управління парком-пам’яткою буде покладено на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України разом зі спеціальною адміністрацією.

Раніше колишню резиденцію Януковича передали АРМА