Через падіння вертольота Мі-28 у Росії загинув пілот, який воював проти України

Ввечері 18 березня у Ленінградській області Росії розбився вертоліт Мі-28. Внаслідок авіакатастрофи загинув 28-річний пілот Ілья Ваньковскій, який воював проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Тальмєнського району Алтайського краю Ігоря Жаркова. За його словами, Ваньковскій мав звання капітана та обіймав посаду командира російського Мі-28.

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Відомо, що окупант служив в російській армії протягом 10 років та брав участь у бойових діях в Україні від початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року він здійснив понад 300 бойових вильотів у війні проти нашої держави.

Повідомляється, що Ілья Ваньковскій загинув під час виконання "військового обов’язку". Вертоліт Мі-28, у якому перебував російський пілот, розбився під час навчального польоту. У п'ятницю, 18 квітня, у російському селищі Тальмєнка відбулась церемонія прощання з окупантом.

Нагадаємо, 18 березня у Ленінградській області розбився військовий вертоліт. Борт впав у полі у ​​Волосівському районі, а після – загорівся. За уточненою інформацією, аварія сталася біля села Шуговиці.