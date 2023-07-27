У Росії впав вертоліт Mi-8: у мережі з'явилися кадри аварії

На Алтаї у Росії розбився гелікоптер Мі-8. Очевидці події зафіксували момент падіння на відео.

У мережі з'явилися кадри моменту падіння пасажирського Мі-8, який розбився на Алтаї.

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Кадри падіння гелікоптера

На відео чітко видно, як гелікоптер йде на посадку, його закручує, він зачіпає стовп і падає на бік. Після цього вертоліт спалахнув.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала помилка пілотів під час посадки – вертоліт зачепив електричні дроти.

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Внаслідок аварії є загиблі

Спершу повідомлялось, що загинули 6 людей, проте згодом в МНС Росії заявили про 4 загиблих. Також там підтвердили, що серед них є громадянка Білорусі.

У Росії заявили, що ще двоє людей, яких спочатку вважали загиблими, не підіймалися на борт.

За уточненими даними, при падінні приватного вертольота на Алтаї загинули чотири особи, 10 людей постраждали. Двом людям медичної допомоги не знадобилася,

– заявили в МНС Росії.

Також у відомстві показали кадри ліквідації пожежі. На відео видно, що від гелікоптера майже нічого не залишилось.

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