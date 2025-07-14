У Росії під час польоту зник вертоліт Мі-8 з людьми на борту

На Далекому Сході зник вертоліт Мі-8 із п'ятьма людьми на борту. Він не прибув у визначений термін до пункту призначення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Наразі місцеперебування гелікоптера залишається невідомим.

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Що наразі відомо про зникнення

Це сталося під час рейсу з Охотська до Магадану. Він мав прибути до пункту призначення о 19:00 за місцевим часом, однак у визначений час повітряний борт не вийшов на зв'язок і до Магадану відповідно не прибув.

Відомо, що зниклий Мі-8 належить АПК "Зліт". Згідно з оприлюдненою інформацією, на борту під час польоту перебувало п'ять осіб. Серед них, як повідомляють росЗМІ, було три члени екіпажу і два техніки.

На пошуки зниклого вертольота з Охотська вилетів гелікоптер Мі-8, з Магадана – літак Ан-26. Розташування вертольота поки не встановлено,

– ідеться у повідомленні.

До слова, нещодавно у Росії під час тренувального польоту зазнав аварії винищувач-бомбардувальник Су-34. Загинув 41-річний штурман Олександр Павлов, який брав участь у війні проти України та мав сотні бойових вильотів.