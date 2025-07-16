Вертоліт знайшли в тайзі: рятувальники виявили уламки зниклого судна в Хабаровському краї
- Вертоліт Мі-8 зник з радарів у Росії під час перевезення в Магадан, його знайшли рятувальники.
- Для пошуків обстежили 800 квадратних метрів тайги та 85 кілометрів узбережжя, і уламки були виявлені за 120 кілометрів від Охотська.
У понеділок, 14 липня, в Росії зник з радарів вертоліт Мі-8, який виконував вантажні перевезення. Усі члени екіпажу загинули.
Зниклий гелікоптер знайшли в Хабаровському краї. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
Дивіться також ЗМІ оприлюднили фото російського фрегата-носія "гіперзвукових" ракет після ремонту
За яких умов у Росії зник вертоліт?
На початку тижня 44-річний вертоліт Мі-8 з трьома членами екіпажу та двома техніками переганяли до Магадана після ремонту. В якийсь момент він зник з радарів на шляху з Охотська до місця постійної дислокації. Диспетчери не бачили аварійний радіомаяк і не отримали сигнал лиха.
Групи рятувальників вирушили на пошуки. Для того, щоб знайти вертоліт літаком було обстежено близько 800 квадратних метрів тайги та 85 кілометрів узбережжя Охотського моря. Уламки гелікоптера все ж вдалося виявити приблизно за 120 кілометрів від Охотська. Деякі ЗМІ пишуть, що повітряне судно врізалося у скелю. Пілот попередньо не повідомив про віддалення вертольота від місця вильоту на 60 кілометрів.
З'ясувалося, що вертоліт Мі-8 загорівся, адже з повітря бачили його розбитий корпус і сліди пожежі. Судно впало у тайзі, тому рятувальникам довелося пробиратися до нього пішки. Шансів на порятунок в екіпажу не було – загинули всі п'ятеро людей.
Гелікоптер Мі-8 розбився в тайзі / Скриншот з відео
Згорілий гелікоптер належав компанії АПК "Зліт", розташованої в Магадані. Вона проводить вантажні перевезення. У причетності до падіння вертольота підозрюють цю компанію. За даним фактом там проведуть перевірку та, ймовірно, відкриють кримінальну справу.