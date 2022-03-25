Ми бачили таке тільки у фільмах жахів, – Байден про Маріуполь

Президент США Джо Байден ще раз назвав президента Росії Володимира Путіна справжнім воєнним злочинцем. Та закликав весь цивілізований світ зосередитись на тому, щоб зупинити його і допомогти Україні.

Про це він сказав на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.

Читайте також: Війна в Україні виходить далеко за її межі, – Байден

Наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб зупинити руйнування, спричинені людиною, яку я назвав воєнним злочинцем. Думаю, що він (Путін – ред.) відповідає цьому визначенню,

– сказав президент США.

Він нагадав, що війна змусила 10 мільйонів українців залишити свої домівки, зокрема 3,8 мільйона, у тому числі мільйон дітей, виїхали з країни.

"Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів", – сказав Байден про гуманітарну катастрофу в Маріуполі.

Глава Білого дому також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити ситуацію на власні очі. За його, йому "не дозволяють це зробити".

Це цікаво – Пресконференція Джо Байдена після саміту НАТО: дивіться відео