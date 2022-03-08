Ми бачимо світло і скоро це відчують всі громадяни, – Веніславський

Найголовніша мета російських ворожих сил – це Київ. Однак ситуація контрольована, українські військові дають гідну відсіч окупантам.

Про це в ефірі 24 каналу розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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"Київ намагаються обійти із північного заходу і північного сходу, і взяти в напівкільце. Однак наші ЗСУ побудували дуже надійну лінію оборони. Наші спецпідрозділи кошмарять їх по ночах, не дають спати, наші артилеристи їх гарно накривають", – сказав він.

За його словами, ситуація контролюється Військово-цивільними адміністраціями в областях, де ідуть бої, та ЗСУ у місті Києві. Політичне керівництво держави на місці, попри фейки. Президент перебуває в Офісі, Кабмін працює в штатному режимі.

Ситуація контрольована. Ми бачимо світло, просвітління і це скоро відчують всі наші громадяни,

– наголосив Веніславський.

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