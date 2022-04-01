Будемо боротися, щоб жодної потвори на нашій землі не залишилося, – Зеленський
Володимир Зеленський акцентував на тому, що українці продовжують проявляти героїзм. Тому боротьба продовжуватиметься до моменту, поки на нашій землі не залишиться жодної потвори.
Мовиться про російських солдат, які прийшли воювати з нашим народом. Таку думку президент України висловив у нічному зверненні за 31 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави Держави.
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"Стоїмо та будемо боротися далі"
Володимир Зеленський згадав заяви Кремля про те, що для захоплення всієї України їм знадобиться "3 або 5 днів". Проте героїзм наших захисників та всього народу жорстко перекреслив самовпевненість росіян у цій війні.
Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36! Ми стоїмо та будемо боротися далі. Стільки, скільки вистачить сил і буде можливостей. Щоб жодної потвори на нашій землі не залишилося,
– сказав президент.
Запис робили на тлі київського Дому химер. Очільник України показав на нього та додав: "якщо химери – то рідні й добрі. Які нас захищають".
Звернення Володимира Зеленського за 31 березня: дивіться відео