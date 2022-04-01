Ми будемо прориватися, – Верещук звернулася до маріупольців

1 квітня 2022 , 22:05
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Джерело:

mrpl.city

Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Маріуполь. Окрім того, ворог блокує гуманітарні коридори, фактично тримаючи мешканців міста у заручниках.

Кожного дня деяким мешканцям вдається покинути місто, але окупанти блокують організовану евакуацію. Тисячі мирних людей продовжують жити у постійній небезпеці. 

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Обіцянка Верещук 

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до маріупольців. Вона пообіцяла – ми не полишимо спроб евакуювати мирних людей з міста. 

Дорогі, рідні наші маріупольці. Ми прориватимемося і прориватимемося. Все для того, щоб ви отримали шанс виїхати з міста,
– пообіцяла вона. 

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Автор: Ярослав Сиваківський