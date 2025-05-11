Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, – Зеленський

Президент України чекає на припинення вогню з 12 травня, яке оголосили за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Києві. За його словами, перемир'я може "дати необхідну основу дипломатії".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Україна має негайно погодитися на перемовини в Туреччині, – Трамп про пропозицію Путіна

Що відомо про припинення вогню з 12 травня

У суботу, 10 травня, в Києві зустрілися лідери "коаліції охочих". За підсумками партнери оголосили про ініціативу почати повне припинення вогню з 12 травня без жодних умов щонайменше на 30 днів.

Якщо Росія на перемир'я не погодиться, то ЄС та США накладуть на неї санкції, що вже готуються.

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна чекає на перемир'я.

Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства,

– написав український лідер.