Ми довго працюємо над далекобійною зброєю, я – в позитиві, – Зеленський

Володимир Зеленський під час пресконференції висловився про необхідність далекобійної зброї. Він налаштований оптимістично.

Президент України під час пресконференції 25 лютого 2024 року відповів на питання журналістів про необхідність далекобійної зброї. Він наголосив, що всі розуміють, для чого вона нам потрібна, передає 24 Канал.

Дивіться також Є деталі, які не можу розповсюджувати, – Зеленський про комунікацію з українцями під час війни

Росія розуміє, що ми будемо робити

Зокрема, Зеленський зосередився на питання необхідності ракет ATACAMS. За його словами, вони б'ють на 300 кілометрів, тож одразу зрозуміла їхня роль на фронті.

Я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо для чого, і Росія розуміє, що ми будемо з цим робити,

– зауважив він.

Президент також розповів, що робота над цим питанням триває доволі довго. Крім цього, він зазначив, що він "в позитиві" після нещодавньої відповіді партнерів.

США працюють над передачею Україні нового варіанту ракети ATACMS більшої дальності, – NBC