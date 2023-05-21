Ми фактично наближаємось до взяття Бахмута у тактичне оточення, – Сирський

Українські захисники продовжують просуватись по фалангах передмістя Бахмута і фактично наближаються до взяття міста-фортеці у тактичне оточення.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Він наголосив, що попри те, що ЗСУ наразі контролюють незначну частину Бахмуту, значення його оборони не втрачає своєї актуальності.

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Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги,

– зазначив Сирський.



Cирський розповів про ситуацію у Бахмуті / Фото Military Media Center

Генерал-полковник повідомив, що у ході роботи з командирами детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога. наголосивши, що Сили оборони продовжують оборону.

"Ситуація складна, але під контролем", – додав Сирський.

ЗСУ не залишили Бахмут

Попередньо речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що українські військові не залишили Бахмут і продовжують утримувати позиції в місті, відбиваючи атаки армії Росії.

У 3-тій ОШБ повідомили про просування в місті

Президент Володимир Зеленський уточнив, що на сьогодні Сили оборони залишаються у Бахмуті, а це означає, що місто не під контролем Росії.

У третій штурмовій бригаді повідомили про успіхи на полі бою, бійці продовжують вибивати окупантів із позицій під Бахмутом.

1730 метрів у довжину, та в глиб – ще 700 метрів зачищеної від ворога території,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що при спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади російської армії зазнали поразки – "їх розбито у мотлох".

"Лише за вчорашні бої було знищено 23 окупанти, а понад 40 стали "трьохсотими". Ліквідовано і ворожу техніку, зокрема танки", – прозвітували військові.

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Уточнюють, що бойові завдання виконали бійці 2-го штурмового батальйону.