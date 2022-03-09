Вже 14 день триває повномасштабна війна Росії проти України. Тим часом ті, хто приходить знищувати наші землі та вбивати людей, навіть не можуть пояснити, що вони відчувають, чинячи настільки важкі злочини.

Так, окупанти понурилися і не змогли відповісти на питання, що вони відчувають, розстрілюючи українців, повідомляє 24 канал.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Після питання журналістки, що окупанти відчувають, вбиваючи мирне населення та зокрема дітей, усі полонені, присутні на брифінгу, опустили голови та утрималися від відповіді. Після тривалої паузи, один із них додав, що це жахливо.

Згодом питання повторив ще один журналіст.

Це жалюгідно. Це справжнє пекло. В цій ситуації ми фашисти, оскільки вмирають мирні люди, діти…просто так. Бо так захотілося сильнішим,

– відповіли окупанти на питання журналіста з Channel 7.

"Ми фашисти": окупанти не відповіли на питання, що відчувають, розстрілюючи українців

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

