Ми гідно подолаємо цей виклик, – Кличко підбадьорив киян
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Російські окупанти продовжують обстріли Києва. Мешканці міст багато часу проводять в укриттях, а комендантську годину запровадили з 20:00.
Ворог продовжує завдавати артилерійські удари по Києву. Російські окупанти цілять у житлові будинки та намагаються завдати якомога більшої шкоди столиці України.
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Важке випробування
Мер Києва намагається усіляко підбадьорити мешканців міста, які перебувають у постійній небезпеці. Він розуміє складність ситуації, але разом з тим вірить у силу киян.
Я переконаний, що ми гідно подолаємо цей надзвичайно складний виклик в історії нашої держави. І ми переможемо! Всі разом! Слава Україні!
– звернувся він до киян.
Раніше мер Києва повідомив, що столицю покинула половина жителів.
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