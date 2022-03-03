Російські окупанти продовжують обстріли Києва. Мешканці міст багато часу проводять в укриттях, а комендантську годину запровадили з 20:00.

Ворог продовжує завдавати артилерійські удари по Києву. Російські окупанти цілять у житлові будинки та намагаються завдати якомога більшої шкоди столиці України.

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Важке випробування

Мер Києва намагається усіляко підбадьорити мешканців міста, які перебувають у постійній небезпеці. Він розуміє складність ситуації, але разом з тим вірить у силу киян.

Я переконаний, що ми гідно подолаємо цей надзвичайно складний виклик в історії нашої держави. І ми переможемо! Всі разом! Слава Україні!

– звернувся він до киян.

Раніше мер Києва повідомив, що столицю покинула половина жителів.

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