Ми готові до експорту зерна, – Зеленський зустрівся з представниками G7 в Одесі

Володимир Зеленський 29 липня приїхав в Одесу. Глава держави відвідав порт, в якому зараз перебуває українське зерно.

Невдовзі це зерно мають відправити на експорт. Президент зазначив, що Україна до цього вже готова.

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За словами Зеленського зараз Україна чекає на сигнали від партнерів щодо початку транспортування.

Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити,

– наголосив президент України.

В Одесу прибули посли G7

Зранку 29 липня пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що разом з колегами з G7 та представниками Туреччини прибула в Одесу. Своїм візитом політики мали на меті наголосити на важливості угоди про експорт зерна, Сіммонс зазначила, що росія має дотримуватися своїх зобов'язань.

Зеленський приїхав в Одеський порт / Фото з телеграму президента