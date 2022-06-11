Ми готові, – в МВС припустили, чи повторять росіяни наступ на Сумщину

Російські загарбники не залишають Сумщину у спокої, область постійно обстрілюють. Проте новий наступ окупантів малоймовірний.

Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Ймовірність відкриття фронту на Сумщині він назвав достатньо низькою.

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Росіяни тікали не тому, щоб повернутись, – Смірнов

"Ми повинні розуміти, що у них (окупантів – 24 канал) немає війська зараз навіть для цього. Для того, щоб зараз знову повномасштабно зайти з півночі нашої країни, їм потрібні достатньо великі війська і зокрема озброєння (чого у них зараз нема)", – сказав Ростислав Смірнов.

Велика кількість сил Росії вже сконцентрована на сході України, зазначив радник глави МВС.

Повірте, коли вони тікали звідси (з півночі України – 24 канал), то точно не з думкою "ми повернемось". Якби вони могли там залишитись, тримати оборону – вони б звідти не виходили,

– сказав Ростислав Смірнов.

За його словами, у разі достатньої кількості ворожих сил під Сумами зокрема – росіяни тримали б там умовну оборону та готувались. Потім до них прийшло б підкріплення разом з білоруськими військами.

"Ми не розслабились"

"Я б не хотів казати, що ми тут розслабились, мовляв, "точно не увійдуть". Ні, ми готові до будь-якого варіанту, але знову ж таки, якщо брати до відома великий перелік факторів – то вхід з півночі нашої країни є практично неможливим", – заявив радник міністра внутрішніх справ.

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Зокрема, в окупантів вже нема тієї техніки, яка була на початку повномасштабного вторгнення, сказав Смірнов.

"За даними розвідки, озброєння дальнього радіуса дії – яке у них там є і яким вони якраз обстрілювали – вже використали на 70%. Нового циклу озброєння вони виготовити не можуть, купити – теж", – зазначив Ростислав Смірнов.

Ситуація на Сумщині: останні новини

9 червня ворог вкотре атакував Сумську область. Українським захисникам вдалося збити крилату ракету, снаряд "успішно приземлили"у Роменському районі.

За даними Оперативного командування "Північ", з 21 по 21:15 8 червня на прикордонній території Сумщини зафіксували понад 10 вибухів. На щастя, втрат серед особового складу українських захисників немає.

Водночас внаслідок обстрілу загарбниками прикордонного села Шосткинського району, що на Сумщині, зруйновано приміщення Держприкордонслужби.

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