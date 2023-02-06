Ми готові надати необхідну допомогу, – Зеленський відреагував на потужні землетруси у Туреччині

6 лютого у Туреччині сталися потужні землетруси, внаслідок яких загинуло багато людей. На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Так, український лідер звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Він запропонував йому допомогу.

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Реакція Зеленського на трагедію у Туреччині

Український президент висловив свої співчуття мешканцям Туреччини та сім'ям загиблих під час землетрусу. Також він побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

Ми з Туреччиною у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії,

– зазначив Зеленський.

Наслідки землетрусу у Туреччині / Фото Anadolu Agency

Землетрус у Туреччині: все, що відомо