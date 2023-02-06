Ми готові надати необхідну допомогу, – Зеленський відреагував на потужні землетруси у Туреччині
6 лютого 2023, 08:39Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
6 лютого у Туреччині сталися потужні землетруси, внаслідок яких загинуло багато людей. На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
Так, український лідер звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Він запропонував йому допомогу.
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Реакція Зеленського на трагедію у Туреччині
Український президент висловив свої співчуття мешканцям Туреччини та сім'ям загиблих під час землетрусу. Також він побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.
Ми з Туреччиною у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії,
– зазначив Зеленський.
Наслідки землетрусу у Туреччині / Фото Anadolu Agency
Землетрус у Туреччині: все, що відомо
- Землетрус інтенсивно відчувався також у провінціях: Кахраманмараш, Хатай, Османіє, Адияман, Газіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Малатья, Адана.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що пошуково-рятувальні команди були негайно відправлені в райони, що постраждали від землетрусу.
- Станом на 7:20 ранку загальна кількість загиблих у семи провінціях Туреччини внаслідок землетрусу зросла до 76 осіб. Ще 440 – постраждали.
- Також поштовхи відчули жителі інших країн. Так, землетрус "зачепив" Сирію, Ірак, Ліван, Йорданію та Ізраїль.
- Поштовхи призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама. На жаль, серед місцевих мешканців є жертви.
- Відомо про 8 загиблих, яких дістали з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі.