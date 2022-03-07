Ми готові обговорювати моделі безпеки поза НАТО, – Арахамія

Україна спільно з міжнародними партнерами готова обговорювати гарантії безпеки поза членством у НАТО. Щонайменше, так заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія американським журналістам.

За його словами, у НАТО прямо кажуть, що 5 – 10 років з Україною не будуть говорити про членство в Альянсі. А гарантії безпеки Україні потрібні негайно.

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"Відповідь, яку ми маємо від країн НАТО, така: вони не готові навіть обговорювати наше членство. Принаймні – не у найближчі 5 – 10 років", – сказав Арахамія журналістам. А далі наголосив:

Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО. Наприклад, прямі гарантії безпеки від різних країн – США, Китаю, Великої Британії, можливо, Німеччини й Франції.

"Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не тільки у двосторонніх перемовинах з Росією, але також і з іншими партнерами", – зазначив глава фракції "Слуги народу".

Зауважимо:

Нейтральний статус України – одна з центральних вимог Росії у переговорах щодо припинення війни. Ймовірно, наша влада може на це піти.

А проте Кремль вимагає й інше – визнання псевдореспублік на окупованій частині Донбасу, узаконення окупації Криму (а це вже червоні лінії), і ще якусь міфічну "денацифікацію".

Тож поки переговори тривають, очікуємо на третій раунд.

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