Ми готові відновлювати все, що зруйнувала наша армія, – російські полонені

Росія щодня незщадно вбиває мирних мешканців та знищує українські міста. Російські військові, яких захопили в полон, розуміють, що натворила їхня армія та готові все відбудувати.

Про це заявили російські полонені під час пресконференції.

До теми Російські сили не матимуть успіху в Україні, - полонений

На запитання журналістів, чи готові російські військові відбудувати українські міста, вони відповіли, що так, якщо їм дадуть таку можливість.

Командир російської авіації Головенський Олексій вважає, що після війни всю Україну треба буде відновлювати.

Ще один військовий додав, що готовий докласти всі зусилля для відновлення всього того, що вони зруйнували на території України.

Готовий надати свою допомогу в плані відбудування всіх міст – всього, що накоїли наші ЗС РФ,

– сказав російський полонений.

Пресконференція полонених російських пілотів: відео



Додамо, що лише в Донецькій області за два тижні війни російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 400 об'єктів інфраструктури. Серед них 248 багатоквартирних та 127 приватних будинків, 9 медзакладів, 2 освітні заклади та 13 мостів.

За словами експертів, збитки від руйнувань через повномасштабну війну РФ вже складають щонайменше 100 мільярдів доларів.