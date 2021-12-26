Ми готові ввести проти Росії санкції, яких ви раніше не бачили, – Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Вашингтон готовий ввести жорсткі санкції проти Росії. Це трапиться, якщо Кремль наважиться на повномасштабне вторгнення до України.

За словами Камали Гарріс, США рішуче підтримують суверенітет України. Про це віцепрезидентка країни заявила під час спілкування з журналістами.

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Чи будуть санкції конкретно проти Путіна

Одна з журналісток спитала Камалу Гарріс, чи передбачені у випадку нападу Росії на Україну персональні санкції проти Володимира Путіна. На це віцепрезидентка відповіла, що поки рано говорити про конкретні санкції.

Водночас Камала Гарріс наголосила, що США підтримують територіальну цілісність України та співпрацюють з міжнародними партнерами щодо можливих економічних обмежень для Кремля у випадку агресії проти України.

Ми абсолютно ясно дали зрозуміти, що Росія не має вдиратися в суверенітет України, що ми стоїмо за її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками стосовно цього, і ми ясно дали зрозуміти, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили,

– заявила Гарріс.

Загроза вторгнення Росії до України: останні новини

Американські ЗМІ припустили, що Росія під час повномасштабного вторгнення може напасти з Азовського моря.

Водночас у Володимира Путіна заявляли, що Москву начебто безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення в Україну. Мовляв, Росія ніколи "не нападає першою".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що головною метою президента Росії Володимира Путіна є знищення України. Також він запевняв, що ризику вторгнення російських військ до України зараз майже немає. Водночас біля наших кордонів, за його словами, перебуває 104 тисячі російських військових.

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