Готуємо другий етап евакуації з "Азовсталі", зокрема виведення медиків і поранених, – Зеленський

Україні вдалося врятувати з "Азовсталі" усіх літніх людей, жінок та дітей. Тепер наша держава зробить усе можливе та неможливе, щоб врятувати й наших героїв.

Україні спільно з ООН та Червоним Хрестом вдається проводити порятунок мирних мешканців з Маріуполя, зокрема і з "Азовсталі". Втім, евакуацією мирних мешканців наше завдання не обмежується – треба докласти усіх зусиль, щоб врятувати життя героїчних захисників міста.

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Другий етап евакуації з "Азовсталі"

Глава держави у своєму традиційному зверненні до українців подякував Червоному Хресту та ООН, завдяки спільним зусиллям яких вдалося провести перший етап евакуації з "Азовсталі". Він повідомив, що загалом вдалося врятувати понад 300 людей – фактично всіх цивільних, які були на території підприємства.

Готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні,

– сказав Зеленський.

Він додав, що також ведеться активна робота над виведенням з "Азовсталі" героїчних захисників Маріуполя. Це надзвичайно складне завдання, але усі розуміють його важливість та наполегливо працюють над його виконанням.

"Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати", – додав президент.

Також він повідомив, що завтра, 8 травня, готується продовження гуманітарних коридорів для усіх маріупольців та жителів довколишніх міст та сіл.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Очільнику ООН Антоніу Гутеррешу адресували петицію, яка вимагає врятувати неймовірних захисників Маріуполя. Герої перебувають у нелюдських умовах та під постійним вогнем російських окупантів, але навіть попри це не здаються та тримають оборону. Підписати звернення до генсека ООН можна за посиланням.

Як повідомила Ірина Верещук, з "Азовсталі" вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей, тепер там немає цивільних громадян. Зараз проводиться активна робота з порятунку медиків, поранених та військових, які там залишилися.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України