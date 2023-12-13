Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні, – Байден

США вкотре наголосили на підтримці Україні і чітко окреслили кінцеву мету. Ціллю є остаточна перемога над Росією.

Про це заявив Джо Байден під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Тривають перемовини щодо ухвалення допомоги Україні.

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Допомога США Україні

Ми хочемо, що Україна перемогла у війні. І як сказано в статуті ООН – захистила свій суверенітет,

– наголосив Байден.

Президент США наголосив, що є потужна двопартійна підтримка України. Є невелика кількість республіканців, які виступають проти – однак вони не є більшістю. Байден наголосив, що вони продовжують вести розмови про фінансування України. Він сподівається, що перемовини будуть результативними.

Пресконференція Байдена та Зеленського: дивіться повне відео

Україна не поступиться територією

Володимир Зеленський наголосив, що про віддачу територій за мир не може бути й мови. Це є повним безумством. Президент України акцентував, що на тимчасово окупованих територіях України живуть наші люди.

Там живуть сім'ї, там – діти. І все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей. Над ними знущаються, їх ґвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо,

– зазначив український лідер.

Також Зеленський запитав тих, хто просуває подібні тези: чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористів? Він додав, що питання полягає не тільки в землі, а в живих людях, їхніх дітях, історіях та долях.