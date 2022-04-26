Ми ламали стіни, – Кулеба розповів, як Україна працює на міжнародній арені у час війни

Український уряд та дипломати посилено працюють, аби посилити міжнародний санкційний тиск на Росію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що цей процес можна назвати ламанням стін.

Останні тижні були дуже насиченими для України на міжнародній арені. Про це Кулеба розповів під час свого звернення, повідомляє 24 канал.

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Уряд та дипломати посилено працюють на міжнародній арені

Кулеба зауважив, що йому дуже складно передати, як у час війни працював президент Володимир Зеленський та скільки було розмов, виступів, зустрічей і дискусій. Також над тим, щоб уся міжнародна спільнота міцно стояла поруч з Україною та надавала їй підтримку, посилено працювали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та вся українська дипломатія.

Це були тижні титанічної праці, яку можна описати, якщо коротко, як ламання стін. Тобто чим ми займалися – ми ламали стіни. І без перебільшення ми ці стіни зламали, й ви побачите абсолютно нову динаміку багатьох процесів – і стосовно санкцій, і стосовно зброї, і стосовно ізоляції Росії,

– додав міністр.

Кулеба зауважив, що над санкціями працюють щоденно. Зокрема, дуже хороший документ напрацював Єрмак разом із колишнім радником президента США з питань нацбезпеки, послом Майклом Макфолом. Вони зібрали групу експертів, щоб дійсно зазирнути у майбутнє та побачити, на скільки системно і стосовно чого має зростати санкційний тиск на Росію.

"І там вийшов дуже непоганий документ, який ми вже взяли в роботу, будемо його просувати й ці санкції будуть застосовані", – зазначив міністр.

Голова МЗС підсумував, що, за підсумками його позапланових відряджень стосовно надання Україні зброї, можна сказати одне – нашій армії буде чим воювати.

Дивіться звернення Дмитра Кулеби:

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