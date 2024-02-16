Дружина Навального вперше відреагувала на звістку про його смерть

16 лютого у Путіна повідомили про смерть Олексія Навального у колонії. Його дружина не знає, чи слід вірити заявам Кремля. Жінка виступила зі зверненням на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія не підтвердила та не спростувала смерть політика.

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Вони завжди брешуть

Юлія Навальна вперше відреагувала на повідомлення про загибель її чоловіка. Зробила вона це на Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відбувається прямо зараз.

Жінка заявила, що довго вагалася, чи виступати їй на цій сцені чи ні. Вона зазначила, що не знає, чи слід вірити заявам із державних російських ЗМІ.

Тому що довгі роки, і ви все це знаєте, ми не можемо вірити Путіну та путінському уряду. Вони завжди брешуть,

– наголосила Навальна.

Путін та його друзі мають відповісти

Дружина опозиціонера підкреслила, що у разі, коли повідомлення про смерть її чоловіка виявляться правдивими, вона сподівається на справедливе покарання для Путіна та його друзів. Навальна зазначила, що у Кремлі мають знати, що вже незабаром вони понесуть відповідальність за те, що зробили з її країною, родиною та чоловіком.

Я хочу закликати всю світову спільноту, всіх людей у всьому світі, які перебувають у цій залі, щоб ми разом згуртувалися і перемогли це зло. Перемогли жахливий режим, який зараз перебуває у Росії,

– наголосила жінка.

Вона підкреслила, що Володимир Путін має понести персональну відповідальність за "жахливі речі", які він скоював останніми роками у Росії.

Навальний помер у колонії: що відомо

16 лютого вдень офіційні медіа Росії поширили інформацію про смерть Навального у колонії суворого режиму у селищі Харп за полярним колом.

За повідомленням ЗМІ, політику стало погано після прогулянки. Він втратив свідомість. Реанімаційні заходи його не врятували. Попередньо, Навальний помер внаслідок відриву тромбу.

Пєсков заявив, що Путіну вже доповіли про смерть опонента.

Водночас прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що вони не мають підтверджень смерті політика. Вона повідомила, що його адвокат вилетів на місце події, аби в усьому розібратися.

Захисник Навального розповів, що два дні тому зустрічався із ним. Опозиціонер тоді почувався добре.

Мати Навального сказала, що бачилася з сином 12 лютого. Він був здоровий і життєрадісний. Жінка зазначила, що не хоче приймати співчуття.

Президент України Зеленський заявив, що Навального, ймовірно, вбив Путін. В Офісі президента додали, що випадок із росіянином – черговий доказ того, що домовлятися із очільником Кремля марна справа. Він розуміє лише мову сили.

У ЄС та НАТО звинуватили російську владу у смерті опозиціонера та закликали до розслідування обставин його загибелі.

Водночас пані Навальна забула згадати про жахливі речі, які Путін та росіяни роблять прямо зараз в Україні.