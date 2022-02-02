Ми наблизились, – Чалий про вступ України в НАТО

На Заході розділилися думки щодо членства України в НАТО. Однак наша держава все ж наблизилася до Альянсу.

Є країни, які вважають, що зараз той час, коли потрібно встановити чітку лінію між Росією й іншими країнами з авторитарними режимами та демократичною Європою з Україною всередині. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів експосол України в США Валерій Чалий.

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Процес членства України в НАТО ще триває

Однак, як зауважив Чалий, є ті, хто вважають, що Україна в Альянсі призведе до зіткнення великої війни. Однак наразі відбувається процес. Остаточно рішення поки немає.

Його політично ухвалюватимуть тоді, коли переваги України в НАТО будуть набагато більшими, ніж те, що Україна буде поза НАТО. Цей процес ще триватиме. Але загалом я б сказав, якщо все взяти до купи, ми наблизилися. Валерій Чалий Експосол України в США

Чалий: Іншої ефективної моделі немає

Він зауважив, що відбувається багато розмов про вступ України до Організації Північноатлантичного договору, адже ми не маємо моделі з Росією, яка хоч і є потужною державою, але напала на нас. Самостійно залишатись в сірій буферній зоні – це призвело б до війни.

НАТО – єдина ефективна організація в Європі, яка забезпечує безпеку. Поки ми не бачимо іншої ефективної моделі,

– наголосив Чалий.

Наближення України в НАТО зокрема залежить від того, як українське керівництво скористається можливостями.

"З погляду настроїв суспільства, ми наблизились (в НАТО – 24 канал). Якщо говорити про бажання України, то вони стали набагато більшими", – додав Чалий.

Головне про наближення України в НАТО

Канада вважає, що наша держава має повне право на членство в НАТО, тому готова відстоювати таку позицію.

Однак у Держдепі США завили, що нашій державі потрібен для цього ще певний час.

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що наразі членство України в НАТО – не на часі.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що наш вступ в Альянс не треба ставити під сумнів.

Росія придумує все нові абсурдні причини, чому Україна не повинна вступити в Альянс.

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