Ми – народ, який за тиждень зламав кількарічний план ворога, – Зеленський

Президент України звернувся до нації вночі 3 березня. Промову він почав з належного акценту: ми вже зламали плани ворога, які він готував багато років.

Зеленський також наголосив, що українці – народ добрий, але не для ворога. "Ми їх зупинили – і б'ємо", – сказав президент про російських окупантів.

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Ось яскрава цитата зі звернення Президента України Володимира Зеленського від початку доби 3 березня:

Ми, українці – сильні й добрі. Але добрі не для ворога. Ми – народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будували роками. Підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни. До наших людей. До будь-яких людей, які мають дві речі – свободу і серце. Але ми їх зупинили – і б'ємо!

За даними глави держави, до слова, упродовж тижня ворог втратив понад 9 тисяч з особового складу! Далі – тільки більше.

Дивіться повне відео звернення Зеленського 3 березня

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