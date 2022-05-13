"Ми навряд чи побачимося, кільце звужується": повідомлення захисника Маріуполя дружині

Дружина одного із захисників Маріуполя розповіла, про останнє повідомлення від чоловіка. Він тоді їй написав, що навряд вони ще зможуть колись зустрітись.

Адже ворог підбирається все ближче до позицій оборонців "Азовсталі". Слова коханого процитувала 12 травня Наталія Зарицька. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на запис пресконференції рідних захисників Маріуполя.

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Також написав довгий лист

Чоловік Наталії захищає нашу свободу в лавах полку "Азов". Він востаннє виходив на зв'язок 7 травня.

Я ці повідомлення короткі знаю на пам'ять. Ночами я їх перечитую… Вчитуюсь у кожне слово. У повідомленні було сказано: "Мала, ми навряд чи побачимося. Кільце навколо "Азовсталі" звужується. Нам кінець",

– розповіла Наталія Зарицька.

Вона додала, що перед цим їй чоловік надіслав довгий лист на 15 пожовклих сторінок. Він написав його та сфотографував, але попросив читати, коли зв'язку не буде більш ніж 3 місяці.

Яка зараз ситуація на "Азовсталі"

Українські захисники продовжують демонструвати неймовірну хоробрість і незламність. Попри вкрай важку ситуацію та боротьбу проти переважаючих сил ворога, вони продовжують знищувати росіян.

Водночас їхні позиції накриває артилерія, а в наступ ідуть російські танки. Окрім цього, на територію заводу роблять авіанальоти й скидають бомбу за бомбою. У мережі з'явилося відео бомбардувань, яке шокує інтенсивністю ударів.

Деблокувати оборонців Маріуполя військовим шляхом неможливо. Для цього потрібна зброя, якої в наших захисників наразі немає.

Тому влада робить усе, щоб добитися цього за допомогою дипломатії. 12 травня стало відомо, що Україна домовляється про евакуацію 38 поранених бійців.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган уже 2 рази спілкувався щодо цієї ситуації з Путіним. Він пропонував евакуювати захисників Маріуполя турецьким кораблем. При цьому він акцентував, що всі бійці залишаться в Туреччині до кінця війни. Проте кремлівський диктатор просто відмовив.

Проте Росія два місяці блокувала навіть вивезення цивільних із "Азовсталі". Тому шанс, що ця держава піде на поступки зараз – мінімальний.

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