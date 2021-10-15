Ми навіть гірші за Латвію, – речниця Білого дому оскандалилась недоречним порівнянням

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі, розповідаючи про проблеми з дошкільною освітою у США, необережно висловилася у бік Латвії. На щастя, представниця адміністрації Байдена швидко виправила себе.

В іншому ж випадку, її різкі слова могли б обернутися дипломатичним скандалом.

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Чому Псакі згадала про Латвію

На брифінгу речниця Білого дому розповідала про проблеми з дошкільною освітою у США. Вона наводила в приклад показники інших країн.

Приблизно половина 3 – 4-річних дітей в США здобувають дошкільну освіту. Порівняйте з 90-відсотковими показниками в інших країнах – Німеччині, Франції, Великобританії й навіть в Латвії,

– сказала Дженніфер Псакі.

Жінка швидко усвідомила свою помилку і зауважила: "Не треба було говорити "навіть". А також в Латвії".

Доповідь речниці Білого дому: дивіться відео

Варто відзначити, що раніше Дженніфер Псакі під час виступів неодноразово дозволяла собі неоднозначні висловлювання, які могли когось зачепити. У лютому вона, відповідаючи на питання про космічні сили США, почала говорити про літак. Сенатор Майк Роджерс зажадав, щоб вона вибачилася за це перед військовими.