"Ми навіть не близько до цього": у Байдена пояснили, що має зробити Путін задля зняття санкції

У Джо Байдена пояснили, що має зробити Володимир Путін, щоб Штати скасували санкції. Проте пояснили, що наразі ми навіть не близько до цього.

Відповідну інформацію під час інтерв'ю 20 березня розповів заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх. Це трапилось на 25-й день війни, яку Росія почала проти України.

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США пояснили про обхід чи скасування санкцій

Даліп Сінгх розповів, що Росія може спробувати обійти санкції через Китай, Венесуелу чи Іран. Проте останні теж підпадуть під санкції, тож мають обрати, – допомагатимуть своїй країні чи Росії.

Також посадовець відповів на питання, що треба зробити Володимиру Путіну, щоб США скасували санкції.

Ми і близько не підійшли до цього моменту. Перше, що він має зробити, це зупинити безрозсудний та варварський напад на цивільне населення України. Цього немає,

– підсумував заступник директора Національної економічної ради Білого дому.

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен також говорив, що припинення економічної ізоляції Росії вимагатиме від Путіна припинити війну та погодитися більше не нападати на Україну.

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