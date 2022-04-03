Ми навіть не могли собі такого уявити, – Зеленський про звірства росіян на Київщині
3 квітня 2022 , 19:34Читать новость на русском
Джерело:CBS News
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американськими журналістами та звинуватив Росію у геноциді українського народу.
Зеленський вважає, що зараз росіяни просто змінюють тактику. Вони намагалися захопити Київ та міста в регіоні, знищуючи будинки, вбивали цивільних та займалися мародерством.
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Зеленський додав, що до війни переглядаючи різні фільми, в тому числі про війну, ми навіть не могли нічого подібного, оскільки все що відбувається в Україні – це божевільне рішення про знищення нації.
Насправді це геноцид – знищення цілої нації та народу,
– наголосив Зеленський.