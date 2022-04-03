Ми навіть не могли собі такого уявити, – Зеленський про звірства росіян на Київщині

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американськими журналістами та звинуватив Росію у геноциді українського народу.

Зеленський вважає, що зараз росіяни просто змінюють тактику. Вони намагалися захопити Київ та міста в регіоні, знищуючи будинки, вбивали цивільних та займалися мародерством.

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Президент України про злочини росіян в Україні

Зеленський додав, що до війни переглядаючи різні фільми, в тому числі про війну, ми навіть не могли нічого подібного, оскільки все що відбувається в Україні – це божевільне рішення про знищення нації.

Насправді це геноцид – знищення цілої нації та народу,

– наголосив Зеленський.