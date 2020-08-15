Уже майже тиждень тривають масштабні акції протесту у Білорусі. Чому люди вийшли на вулиці, та чого вони домагаються – ми запитали у самих білорусів, які долучились до протестів.

Масштабні протести у Білорусі розпочались практично одразу після завершення президентських виборів – ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів голосування. Відповідно до них, перемогу здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.

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Білоруси з цим не згодні, вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифіковані. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі. Відтак, вже кілька днів поспіль білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові, чесні та прозорі вибори.

Практично від самого початку акцій протесту, силовики у різних містах почали доволі жорстко бити та затримувати мітингувальників. При цьому у сутичках правоохоронці використовують світло-шумові гранати, кийки, стріляють гумовими, а подекуди й бойовими патронами. Вже зараз у лікарнях перебувають сотні постраждалих, є перші загиблі.

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Окремою хвилею прокотилась низка жіночих акцій – жінки різного віку у білому одязі вишиковувались на вулицях у ланцюги солідарності. Так вони протестували проти поліцейського насильства в країні.

Буквально за кілька днів протести в Білорусі переросли з окремих вуличних демонстрацій у масштабні акції солідарності та хвилю страйків на великих підприємствах.

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Журналісти 24 каналу звернулись до учасників акцій протесту та попросили відповісти лише на одне питання: "Чому особисто Ви вийшли на акцію протесту?". Деякі люди погодились відповісти на нього, назвавши лише ім’я, деякі своїх даних не приховували.

Далі – просто наводимо відповіді, які ми отримали на наше запитання.

Ярослав на запитання редакції відписав:

Чому? Ня быць скотам. Ще є нова прекрасна пісня: ми не бидло, стадо і труси. Ми живий народ, ми білоруси! Особисто моя мотивація – я етнічний українець, і як українець я у боргу перед Жизневським, Черкашиним, "Естонцем", іншими білорусам і, що віддали життя за Україну. Чим зможу – буду виплачувати борг.

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Андрій на питання: "Чому особисто Ви вийшли на акцію протесту?" написав:

За сукупністю всієї х*йні яка відбувалася всі ці 26 років. Прийшов час все змінити.

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Віра у відповідь на питання написала:

Мене звуть Віра. Мені 46 років і у мене двоє дітей. 20 років я жила при совку, а 26 років – я при правлінні Лукашенко. А мої діти взагалі не знали іншого режиму. Я хочу жити у вільній демократичній країні, в якій є розподіл влади. Я хочу жити у країні, де є змінюваність президента. Я хочу жити у країні, де люди зможуть отримувати гідну освіту і медичну допомогу.

З початку виборчої кампанії влада всіляко перешкоджала проведенню чесних і прозорих виборів, відкрито порушуючи виборчий кодекс і зневаживши всі права виборців. Але кожен раз білоруси намагалися знайти рішення в рамках законодавства, як захистити свої голоси. Наші голоси вкрали. Як і багато білорусів, я вийшла на мирний протест, щоб сказати: "Я є. Мій голос існує".

У відповідь на мирні заяви, влада розв'язала війну проти своїх громадян. Адже реальні 80% зараз кажуть: ось вони ми. Ми – за зміни. І вже їх не сховати у фальшиві бюлетені.

Оля Чекулаєва розповіла:

"Я вийшла на акції протесту, тому що у мене вже не залишилося часу чекати, поки ця жахлива і злочинна влада у нашій країні зміниться. Я вийшла на протести, бо ми знаємо, кого ми вибрали президентом і я не хочу, щоб нас обманювали.

У мене естетичні розбіжності із цією владою. Я не можу слухати більше про обосраних корів, про колгоспи, про овець і про наркоманів, які виходять на вулицю. Ми – не наркомани. Ми – нормальні, дорослі, розумні, освічені і досить заможні люди. Ми не хочемо Вас більше бачити, Олександр Григорович".

Дивіться також відео відповіді Олі Чекулаєвої:

Андрій Сирокваш у розмові із 24 каналом розповів:

"Мене затримали у ніч з неділі на понеділок. Я відсидів 3,5 доби, сам ударів не отримав – хіба що постояв 5 годин на ногах і добу майже без їжі. Забрали мене вночі взагалі не за місцем протестів, коли прогулювався з одногрупником біля площі Перемоги, сподіваючись знайти де перекусити.

Розмова зі слідчим почалась із того, що він запитав, чи згоден я з обвинуваченням. Я сказав, що згоден. Слідчий навіть потиснув мені руку, сказавши, що я перший, хто погодився. Дійсно, дуже багато людей були затримані випадково, вони не збиралися на мітинги. Ще багатьом – просто придумали протокол затримання. Потім мене слідчий запитав, що мене не влаштовує і чому я вийшов на акцію протесту. Такими словами мовляв, невже я хочу, щоб у нас почався Майдан і стало як в Україні? Про те, що в Україні багато що відбувається через провокації Росії, він якось не згадав навіть.

Я йому пояснив, що на акцію протесту вийшов з двох причин, які конкретно мене зачепили. Перша – порушення процесуального законодавства під час проведення виборів. Навіть коли формально у країні все добре і скаржитися немає на що, то у реальності якщо вже зараз права людини так порушуються, значить далі буде тільки гірше.

Друга причина – це інтернет. Він став пропадати повсюдно. Я фрілансер, він мені потрібен постійно. Його не було і від цього страждала робота. Не лише моя, для дуже багатьох компаній і підприємців без інтернету працювати було неможливо. Навіть безготівкова оплата не могла працювати. Наслідки для економіки від цього всього будуть дуже плачевні.

Слідчий мені відповів, що все одно не треба було виходить протестувати. Але якщо з нас зроблять слухняне бидло – ми не зможемо конкурувати на ринку інтелектуальної власності. Тому що людина, яка не здатна відстояти свою точку зору і повністю підпорядковується комусь, не може створити нічого нормального".

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Протести в Білорусі: що відомо зараз

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Після перших жорстоких розгонів мирних протестувальників журналісти Білорусі заявили про звільнення, не витримавши цензури.

Білоруси також оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.

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