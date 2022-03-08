Ми не будемо країною, яка благає про щось на колінах, – Зеленський про вступ до НАТО

Україна ніяк не може вмовити НАТО закрити небо над Україною, щоб допомогти у війні проти Росії. А також про те, щоб стати членом Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському виданню abc. Одне з питань стосувалося співпраці з НАТО. А також ймовірного вступу до Альянсу.

"Ми ніколи не хотіли бути країною, яка благає щось на колінах. І ми не збираємося бути цією країною, і я не хочу бути цим президентом", – відповів Зеленський.

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За його словами, він вже "охолов" щодо питання про НАТО.

"Альянс боїться суперечливих речей і конфронтації з Росією", – резюмував Зеленський цю ситуацію.

Україна до цього неодноразово зверталася до НАТО щодо "закритого неба". Мова йде про те, щоб війська НАТО допомагали Україні збивати ворожі ракети та літаки над нашим повітряним простором. Це можна зробити, використовуючи їх системи ППО, або ж літаки.

У Росії заявили, що якщо НАТО закриє небо над Україною, то це буде вважатися як співучасть у війні проти Росії. Саме це і стримує НАТО – країни Альянсу не хочуть прямої військової конфронтації з Росією.

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