Ми не дамо Лукашенку використовувати їх як зброю, – президент Литви про мігрантів
Джерело:LRT
Гінатас Науседа заявив, що Литва не дозволить режиму Білорусі використовувати мігрантів як зброю. Варшава обіцяє допомогти контролювати кордон.
Науседа заявив, що Польща надасть вертоліт для посилення контролю над кордоном. Про це він заявив під час візиту до Варшави.
Зауважте Естонія посилила свої кордони через нелегалів з Білорусі
Науседа наголосив на необхідності негайних дій щодо мігранів
Президент Литви заявив, що необхідно негайно вирішити проблему зміцнення східного кордону ЄС. Зокрема ефективно запобігши потокам нелегальної міграції з Білорусі.
Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю,
– запевнив президент.
Свою допомогу Литві також пообіцяла Польща. Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex надасть допомогу. З Польщі прибуде вертоліт для спостереження за ситуацією на литовсько-білоруському кордоні.
"...Ми будемо також говорити і про інші технічні засоби – такі, як тепловізори, а також про людські ресурси", – заявив Гінатас Науседа.
Додав, що деякі країни вже запропонували свою допомогу і він сподівається, що Польща також з розумінням поставиться до проблеми.Зверніть увагу
До речі, Литва посилює захист – 9 липня військові почали будувати 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Спорудити її хочуть за кілька місяців.
Коротко про нелегальних мігрантів з Білорусі
- Після санкцій ЄС щодо Білорусі у червні самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.
- Лише у червні литовські прикордонники впіймали вже понад 400 людей, які намагались незаконно перетнути кордон.
- Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.
- 3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.