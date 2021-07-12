Ми не дамо Лукашенку використовувати їх як зброю, – президент Литви про мігрантів

Гінатас Науседа заявив, що Литва не дозволить режиму Білорусі використовувати мігрантів як зброю. Варшава обіцяє допомогти контролювати кордон.

Науседа заявив, що Польща надасть вертоліт для посилення контролю над кордоном. Про це він заявив під час візиту до Варшави.

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Науседа наголосив на необхідності негайних дій щодо мігранів

Президент Литви заявив, що необхідно негайно вирішити проблему зміцнення східного кордону ЄС. Зокрема ефективно запобігши потокам нелегальної міграції з Білорусі.

Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю,

– запевнив президент.

Свою допомогу Литві також пообіцяла Польща. Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex надасть допомогу. З Польщі прибуде вертоліт для спостереження за ситуацією на литовсько-білоруському кордоні.

"...Ми будемо також говорити і про інші технічні засоби – такі, як тепловізори, а також про людські ресурси", – заявив Гінатас Науседа.

Додав, що деякі країни вже запропонували свою допомогу і він сподівається, що Польща також з розумінням поставиться до проблеми.

! Всього у 2021 році Литва затрималана кордоні з Білоруссю понад 1 600 мігрантів, які прибули нелегально.

До речі, Литва посилює захист – 9 липня військові почали будувати 550-кілометрову стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Спорудити її хочуть за кілька місяців.

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